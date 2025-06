Milano rubava oro nascondendolo nei capelli | indagato 38enne

Un inquietante caso di furto d’oro a Milano: un uomo di 38 anni accusato di aver nascosto preziosi nei capelli durante un controllo di routine. La sua nervosità ha insospettito gli agenti del Commissariato di Rho-Pero, che hanno scoperto un tentativo di furto continuo ai danni di compro-oro della zona. Questa vicenda riaccende i riflettori sulla sicurezza e sulla lotta al crimine nel cuore della metropoli lombarda.

La polizia di Stato di Milano, nei giorni scorsi, ha indagato in stato di libertà un cittadino italiano di 38 anni ritenuto responsabile del furto continuato di oro. Martedì 3 giugno gli agenti del Commissariato di Rho-Pero hanno effettuato un controllo presso compro-oro della zona. Nel corso del servizio, i poliziotti hanno individuato un 38enne italiano che si è mostrato molto nervoso: residente in altra provincia lombarda, l'uomo ha fornito motivazioni discordanti in merito alla presenza nel negozio e, poco dopo, ha consegnato agli agenti una lamina di oro grezzo, di circa 250 grammi di oro da 24 carati, per un valore di circa 23mila euro.

