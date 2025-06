Milano ritrovato dopo 7 anni | torna a casa il pappagallo Gino

Dopo sette anni di assenza, Milano riaccoglie il suo amato Gino, il pappagallo cenerino a coda rossa che si era smarrito nel 2018. Questa incredibile storia di speranza e perseveranza si conclude con un lieto fine, grazie alla dedizione dei volontari dell'ENPA e all’attenzione della comunità locale. La scoperta di Gino ci ricorda quanto possa essere preziosa la cura degli animali e l’importanza di ogni segnale di speranza.

Si era perso 7 anni fa ma la storia di Gino, un pappagallo cenerino a coda rossa, ha avuto un lieto fine. Questo esemplare esotico, particolarmente vulnerabile alle basse temperature invernali italiane, è stato ritrovato dopo essere fuggito dalla sua casa nel 2018. A fine marzo, i volontari dell'Enpa di Monza sono stati contattati da un cittadino che aveva trovato il pappagallo. Grazie alla presenza di un anello di marcatura, i militari del Nucleo Cites di Milano sono riusciti a tracciare l'origine di Gino fino all'allevamento dove era nato nel 2004. Il pappagallo cenerino è una specie protetta e in via di estinzione, tutelata dalla Convenzione Cites, che impone regole rigorose per la sua detenzione e commercio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it