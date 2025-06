Milano parte servizio Polizia a cavallo in aree verdi

Milano potenzia la sicurezza e l’armonia delle sue aree verdi con un innovativo servizio di pattugliamento a cavallo, iniziato in fase sperimentale. Questa iniziativa della Polizia locale mira a garantire una fruizione corretta e ordinata degli spazi naturali della città. Il primo intervento si svolgerà nel Parco Lambro, aprendo una nuova era di tutela e rispetto ambientale per cittadini e visitatori.

È partito in fase sperimentale il pattugliamento a cavallo da parte della Polizia locale delle principali aree verdi della città di Milano, in relazione alla corretta e ordinata fruizione degli spazi. I servizi si svolgeranno preliminarmente al Parco Lambro.

