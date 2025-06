milano open air ritorna con un' edizione speciale al monte stella

Preparati a vivere una giornata indimenticabile immerso nella natura di Milano! Il Milano Open Air torna con un'edizione speciale al suggestivo Monte Stella, offrendo musica, arte, relax e tanto divertimento. Sabato 14 giugno, lasciati coinvolgere da un programma ricco di attivitĂ per tutte le etĂ , in un angolo di paradiso cittadino. Non perdere questa opportunitĂ unica di riscoprire il contatto con la natura e la creativitĂ : il divertimento ti aspetta!

Milano Open Air ritorna con un'edizione speciale nell'anfiteatro naturale del Monte Stella. Sabato 14 giugno. Il programma della giornata: 13.00 - 15.00 - Picnic nella natura 15.00 - 17.00 - Live Painting, Yoga, Frisbee, Sunbathing, Organic music 15.00 - 18.00 - Birra e pop corn a 4€ 17.00 - 01.

