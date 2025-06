Milano | omicidio a Bresso 44enne ucciso a pugni dal coinquilino

Un dramma sconvolge Bresso, alle porte di Milano, dove un uomo di 44 anni è stato brutalmente ucciso durante una lite domestica. La tragedia ha scosso la comunità e solleva ancora molte domande sulle circostanze di questa violenta aggressione. Mentre le indagini proseguono, si cerca di fare luce su un episodio che mette in evidenza la fragilità della convivenza e l’importanza di interventi tempestivi. Le cause esatte della morte saranno chiarite dall’autopsia.

Milano, 7 giu. (LaPresse) – Sarebbe morto per le percosse ricevute dal coinquilino l’uomo di origini nordafricane trovato morto questa notte in un’abitazione di via Don Vercesi a Bresso, nell’hinterland di Milano, al culmine di un violenta lite. L’aggressore lo avrebbe ripetutamente colpito, a seguito di una lite per futili motivi, con violenti pugni fino a determinare la morte, le cui cause dovranno comunque essere accertate dall’autopsia. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano per i rilievi tecnici e il medico legale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano: omicidio a Bresso, 44enne ucciso a pugni dal coinquilino

In questa notizia si parla di: Milano Bresso Pugni Coinquilino

Milano: lite in appartamento a Bresso, morto un uomo - Una drammatica tragedia ha scosso Bresso, nel Milanese, dove un uomo di origini nordafricane è stato trovato senza vita dopo una lite scoppiata nell’appartamento.

Milano: omicidio a Bresso, 44enne ucciso a pugni dal coinquilino - Milano, 7 giu. (LaPresse) - Sarebbe morto per le percosse ricevute dal coinquilino l'uomo di origini nordafricane trovato morto questa notte in un'abitazione ... Secondo lapresse.it

Uomo trovato morto in casa a Bresso vicino Milano, l'omicidio dopo una violenta lite con i coinquilini - Omicidio a Bresso, nel Milanese. Un uomo è stato trovato morto all’interno di un appartamento dove nel corso della notte era stato segnalato un acceso litigio. In corso le indagini dei carabinieri per ... Si legge su informazione.it

Omicidio nel Milanese, arrestato coinquilino della vittima - Un 41enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio del suo coinquilino, un connazionale di 44 anni, in un appartamento in via Don Vercesi a Bresso, nel Milanese. (ANSA) ... Da ansa.it