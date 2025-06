Milano nascondeva l' oro rubato dalla fonderia nei capelli | bottini per 150 mila euro

L'uomo è stato arrestato in un negozio compro oro a Milano tradito dal nervosismo alla vista degli agenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano, nascondeva l'oro rubato dalla fonderia nei capelli: bottini per 150 mila euro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Milano Nascondeva Rubato Fonderia

Ruba 2 chili d’oro dalla fonderia: li nascondeva nei capelli per eludere i controlli. Denunciato un 38enne Milano - In un’operazione sorprendente, un 38enne di Milano è stato denunciato dopo aver tentato di eludere i controlli con un ingegnoso stratagemma: nascondere 2 chili d’oro nei dreadlocks.

Milano, nascondeva l'oro rubato dalla fonderia nei capelli: bottini per 150 mila euro - Un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver rubato oro dalla fonderia in cui lavora nascondendolo tra i dreadlock ... Lo riporta gazzetta.it

Rubava lamine d’oro dalla fonderia dove lavorava nascondendole tra i dread: denunciato 38enne - È stato lo stesso ex lavoratore dello stabilimento a svelare la tecnica: il metal detector non veniva passato tra i capelli. In un anno avrebbe venduto a una ventina di compro-oro quasi 2 chili del pr ... Riporta msn.com

Milano, rubava oro nascondendolo nei dreadlocks: indagato 38enne - La polizia di Stato di Milano, nei giorni scorsi, ha indagato in stato di libertà un cittadino italiano di 38 anni ritenuto responsabile del furto continuato ... Segnala msn.com

Ci hanno RUBATO il trofeo dorato di YouTube.