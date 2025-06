Milano Marittima cosa dice l’ordinanza che ‘silenzia’ aperitivi in spiaggia e locali

Milano Marittima si prepara a un'estate diversa, con nuove regole per preservare il relax e il rispetto tra i bagnanti. L'ordinanza del sindaco di Cervia introduce limiti severi alla movida, spegnendo la musica alle 20 e regolamentando gli aperitivi in spiaggia. Un passo deciso verso un equilibrio tra divertimento e tranquillità: il rumore si riduce, ma il fascino della località rimane intatto. Ecco cosa cambia davvero quest’anno.

Milano Marittima (Ravenna), 7 giugno 2025 – Movida, c'eravamo tanto amati. Musica silenziata a mezzanotte, limite al numero degli aperitivi in musica in spiaggia con musica che comunque alle 20 deve essere spenta, a meno che (sia mai) non ci sia anche un dj vocalist. Peggio mi sento con le feste in spiaggia che vengono consentite solo dalle 20.30 a mezzanotte. E' un silenziatore che fa rumore quello inserito nell' ordinanza del sindaco di Cervia Mattia Missiroli contro la malamovida che vale per le zone più frequentate di una delle mete più gettonate della Riviera: la chic Milano Marittima. E non basta: gli esercizi commerciali che vogliano organizzare eventi con musica sono fortemente invitati a dotarsi di fonometri, ossia "strumenti di misurazione sonora connessi in rete che garantiscono una diffusione del suono più controllata e di qualità".

