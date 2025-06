Milano lite in appartamento degenera | uomo morto a Bresso

Una tranquilla serata a Bresso si è trasformata in tragedia: una lite domestica ha avuto esiti drammatici, lasciando un uomo di origine nordafricana senza vita. L’intervento dei carabinieri ha svelato una scena sconvolgente, sollevando domande sulla violenza e la sicurezza nelle nostre comunità. Un episodio che richiama l’attenzione sulla delicatezza delle relazioni in ambito domestico e sull’importanza di interventi tempestivi. La vicenda continua a suscitare riflessioni e preoccupazioni.

(Adnkronos) – Lite in casa degenera a Bresso, nel Milanese, dove la scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno trovato morto un uomo di origine nordafricana. I militari, intervenuti per la segnalazione di una lite domestica, hanno trovato la vittima, ormai senza vita, e i suoi coinquilini, portati in .

