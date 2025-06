Milano | lite in appartamento a Bresso morto un uomo

Una drammatica tragedia ha scosso Bresso, nel Milanese, dove un uomo di origini nordafricane è stato trovato senza vita dopo una lite scoppiata nell’appartamento. I vicini avevano segnalato urla provenienti dall’abitazione, e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni per chiarire le circostanze di questa ennesima tragica vicenda. La comunità si domanda cosa abbia portato a questa tragica conclusione, mentre le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto.

Milano, 7 giu. (LaPresse) – Un uomo di origine nordafricana è stato trovato morto all’interno di appartamento a Bresso, nel Milanese, dove questa notte era stata segnalata una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni, dopo la chiamata al 112 dei vicini che avevano sentito delle urla provenire dall’interno dell’abitazione. Nell’appartamento, vicino al Parco Nord, sono in corso i rilievi da parte della Sezione investigazioni scientifiche. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone per ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano: lite in appartamento a Bresso, morto un uomo

