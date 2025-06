milano il corteo pro pal bloccato e circondato dalla polizia a porta venezia

Milano si anima di protesta: il corteo pro Palestina, con il forte grido di "Palestina libera", ha tentato di attraversare il cuore della città, ma è stato prontamente bloccato e circondato dalla polizia a Porta Venezia. La manifestazione, volta a chiedere la rottura degli accordi militari tra Italia e Israele, sottolinea l’intensità del dibattito e la passione dei cittadini milanesi. La scena di oggi riflette un momento di grande tensione politica e sociale, ancora tutto da decifrare.

Milano, 7 giugno 2025 – Al grido di “Palestina libera”, l’ormai tradizionale corteo pro pal del sabato pomeriggio a Milano ha provato a sfilare per le vie del centro, con obiettivo la Prefettura. Ma non è stato possibile perché i manifestanti sono stat bloccati e accerchiati a Porta Venezia dalla polizia. Il corteo odierno aveva come tema la richiesta di " rompere gli accordi militari tra Italia e Israele e a Milano di rompere i legami con l'entità sionista". Per questo i giovani palestinesi d'Italia volevano sfilare in corteo a Milano fino alla Prefettura, ma sono stati bloccati dalla polizia e si sono fermati in presidio a Porta Venezia, dove si erano dati appuntamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it