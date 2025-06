Milano Film Fest 2025 oggi red carpet premiazioni e anteprima di The Ugly Stepsister

Milano Film Fest 2025 si prepara a chiudere in grande stile, con un ricco programma di oggi che include il glamour del red carpet, emozionanti premiazioni al Piccolo Teatro e l'anteprima esclusiva di The Ugly Stepsister, un film horror che promette di lasciare il pubblico senza fiato. La penultima giornata si trasforma in un’occasione imperdibile per scoprire nuove tendenze, incontrare i protagonisti e vivere l’atmosfera vibrante di una manifestazione che celebra il cinema in tutte le sue sfumature. Al Piccolo Teatro si accenderanno i riflettori...

La penultima giornata del Milano Film Fest 2025 culmina con la cerimonia di premiazione al Piccolo Teatro, preceduta dal red carpet e seguita dall’anteprima del body horror The Ugly Stepsister, ecco il programma di oggi. Gran finale per il Milano Film Fest 2025, che oggi – sabato 7 giugno – si avvia alla conclusione con una giornata ricca di eventi tra proiezioni, incontri, musica e grandi ospiti. Al Piccolo Teatro si accenderanno i riflettori per la cerimonia di premiazione dei concorsi internazionali e per l’anteprima italiana del body horror The Ugly Stepsister, mentre all’ Anteo e in cittĂ si alterneranno proiezioni e incontri dedicati alla musica, alla serialitĂ e al documentario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Milano Film Fest 2025, oggi red carpet, premiazioni e anteprima di The Ugly Stepsister

