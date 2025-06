Milano 44enne ucciso a pugni a Bresso dopo una lite con il coinquilino

Un altro tragico episodio scuote Milano e la sua periferia, con un uomo di 44 anni vittima di una violenta lite che ha avuto esiti fatali. La notte tra il 6 e il 7 giugno, in via Don Vercesi a Bresso, si è consumata una tragedia che mette in luce le tensioni che spesso esplodono in modo imprevedibile. Restate aggiornati sulle ultime notizie e approfondimenti su questa drammatica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico episodio nella notte: un uomo muore per le percosse ricevute. Un uomo di 44 anni, di origini nordafricane, è stato trovato senza vita nella notte tra il 6 e il 7 giugno in un appartamento di via Don Vercesi a Bresso, comune situato nell’hinterland milanese. Una lite degenerata in violenza mortale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato ucciso a seguito di un violento alterco con il suo coinquilino, che lo avrebbe aggredito colpendolo ripetutamente con dei pugni. Il motivo del litigio sarebbe riconducibile a futili questioni, ma la situazione è rapidamente degenerata fino al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, 44enne ucciso a pugni a Bresso dopo una lite con il coinquilino

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Milano 44enne Ucciso Pugni

Milano: omicidio a Bresso, 44enne ucciso a pugni dal coinquilino - Un dramma sconvolge Bresso, alle porte di Milano, dove un uomo di 44 anni è stato brutalmente ucciso durante una lite domestica.

Milano: omicidio a Bresso, 44enne ucciso a pugni dal coinquilino - Milano, 7 giu. (LaPresse) - Sarebbe morto per le percosse ricevute dal coinquilino l'uomo di origini nordafricane trovato morto questa notte in un'abitazione ... Lo riporta msn.com

Milano, 44enne morto in appartamento a Bresso: coinquilino arrestato per omicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, 44enne morto in appartamento a Bresso: coinquilino arrestato per omicidio ... tg24.sky.it scrive

Omicidio a Milano, il 44enne sospettato è stato fermato - Il 44 enne ritenuto responsabile dell'omicidio accaduto la notte scorsa a Milano in via Moretto da Brescia è ora in stato di fermo. La lite, sui cui motivi stanno indagando i carabinieri ... Si legge su ansa.it

Violentata in un parco in pieno giorno a Milano