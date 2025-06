Milan Tomori è stato proposto al Napoli | Primapagina

Il mercato estivo del Milan infiamma le pagine di cronaca sportiva: tra novità e sorprese, Tomori è stato proposto al Napoli, aprendo un nuovo capitolo nelle strategie di calciomercato. La rivoluzione rossonera si arricchisce di nuovi colpi di scena, mentre il futuro dei protagonisti si fa sempre più incerto. Resta con noi per scoprire come evolverà questa intricata vicenda di mercato.

Milan, Tomori è stato proposto al Napoli. Il Milan sta vivendo una situazione di vera e propria rivoluzione in sede di mercato. Il club rossonero, fra entrate e uscite, è senz'altro uno dei più attivi in questa prima sessione – dedicata e programmata per il Mondiale per Club – e sta cominciando a delineare quella che sarà la rosa da dare in dote a Massimiliano Allegri in vista di una stagione che partirà in anticipo, con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari.

