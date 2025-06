Milan rottura Leao-Bayern? Mercato nome nuovo Chiesa e Garnacho …

Il mercato del Milan si infiamma con rumors caldi e colpi di scena: da Leao alla possibile rottura, alle voci su un nuovo nome come Chiesa e Garnacho, fino alle trattative con il Bayern. Oggi sono giorni cruciali per il futuro rossonero, con tante voci che alimentano l’attesa dei tifosi. Scopriamo insieme tutte le ultime news e le indiscrezioni più aggiornate, perché il calcio non si ferma mai!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, sabato 7 giugno 2025: tantissime le voci di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rottura Leao-Bayern? Mercato, nome nuovo. Chiesa e Garnacho …

Gasperini, concreta l’ipotesi rottura con l’Atalanta. Sullo sfondo Roma e Milan (Sky Sport) - Gian Piero Gasperini è vicino a una possibile rottura con l'Atalanta, dopo nove anni di successi. Secondo Sky Sport, il tecnico potrebbe lasciare il club bergamasco nonostante un anno di contratto residuo.

Milan, messaggio chiaro al Bayern Monaco: per Leao servono almeno 95 milioni. Allegri ha un piano - Sarà una lunga estate per i tifosi del Milan. Il club rossonero ha affidato alle capacità di Igli Tare e Massimiliano Allegri la restaurazione di un gruppo segnato. Riporta calciomercato.com

Scambio e 75 milioni: così Leao saluta il Milan - Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan nel mercato estivo: parte l'assalto per l'attaccante portoghese, ecco l'offerta ... calciomercato.it scrive

Leao tra Milan e Bayern Monaco: tutta la verità sulla vicenda - Rafael Leao continuerà a giocare nel Milan oppure si trasferirà al Bayern Monaco? Matteo Moretto ha fatto chiarezza sulla situazione. Segnala milanlive.it

