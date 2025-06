Milan rifiutata la prima offerta del Chelsea per Maignan | atteso rilancio all’inizio della prossima settimana

Il Chelsea ha deciso di non accontentarsi della prima offerta per Maignan, alzando la posta e preparando un rilancio atteso all'inizio della prossima settimana. La trattativa tra i blues e il Milan si infiamma, con il portiere francese al centro dell’attenzione di Enzo e del suo club. Riusciranno i londinesi a convincere i rossoneri e portare Maignan in Premier? Il colpo di scena è ormai alle porte.

Il Chelsea ha rotto gli indugi su Maignan ed è entrato nella fase operativa. Il portiere francese del Milan è l`obiettivo numero uno per Enzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il #Chelsea tramite intermediari ha offerto al #Milan 18 milioni più bonus per Mike #Maignan. Come ha riportato @86_longo il Milan ha rifiutato. Si attende un' offerta che si avvicini alla richiesta dei cioè 30/35 milioni di euro.

Il Milan ha rifiutato la prima offerta del Chelsea per Maignan perché considerata troppa bassa ( inferiore a 20 milioni di euro). Mike é tentato dai Blues, ha aperto al trasferimento. Tra lunedì e martedì è attesa la seconda offerta da dentro o fuori

