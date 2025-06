Milan restyling a centrocampo | idea Xhaka c'è il benestare di Allegri

Il Milan si prepara a rivoluzionare il centrocampo con un restyling di grande impatto, puntando su Xhaka, con l’assenso di Allegri. Questa fase di mercato estivo rappresenta un’occasione unica per rafforzare la squadra e rinnovare la strategia di gioco. Con obiettivi ambiziosi e una visione chiara, i rossoneri vogliono lasciare il segno già nella prossima stagione, e questa mossa potrebbe essere quella decisiva per puntare al successo.

E` un restyling in piena regola quello che il Milan sta vivendo in questa prima e straordinaria finestra di mercato estiva, dedicata alla preparazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

