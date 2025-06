Milan Leao verso il Bayern | il sostituto arriva dall’Arsenal

Il mercato del Milan si infiamma: le ultime notizie rivelano che Rafa Leao potrebbe lasciare il club per il Bayern Monaco, mentre il suo sostituto potrebbe provenire dall’Arsenal. I rossoneri sono determinati a voltare pagina dopo una stagione difficile, cercando di rinvigorire la rosa e ricostruire le ambizioni di sempre. La sessione di mercato si preannuncia calda e ricca di sorprese, con il futuro di Milano che si gioca in queste settimane cruciali.

In casa Milan c’è da registrare la forte volontà di Rafa Leao di voler andare via ed in tal senso è concreto l’interesse del Bayern Monaco. Da questo punto di vista, il suo sostituto può arrivare direttamente dall’Arsenal. Andiamo a vedere le ultime notizie. I rossoneri non si fermano e stanno gradualmente dando un campo ed una coda, come si suole dire, a questa squadra. Dopo i disastri di questa stagione, infatti, c’è bisogno di azzerare tutto e di cambiare le cose passando dalla scelta del direttore sportivo, con la scelta che è caduta su Igli Tare, e da quella relativa a Massimiliano Allegri per la panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Leao verso il Bayern: il sostituto arriva dall’Arsenal

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Milan Leao Bayern Sostituto

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Leao: ci pensa anche il Bayern, ma... Le news -) https://milanworld.net/threads/bayern-leao-alternativa-a-mitoma.151031… #Milan #Leao #Calciomercato Partecipa alla discussione

Milan, Leao verso il Bayern: il sostituto arriva dall’Arsenal - Il Milan sta lavorando al futuro e con Rafa Leao verso il Bayern Monaco il sostituto può arrivare dall'Arsenal ... Come scrive calciomercato.it

Milan, ancora nessuna offerta ufficiale del Bayern per Leao - Per il momento il Bayern Monaco non ha ancora mandato un’offerta ufficiale al Milan per Leao, ma l’interesse è concreto ... Si legge su msn.com

Leao tra Milan e Bayern Monaco: tutta la verità sulla vicenda - Rafael Leao continuerà a giocare nel Milan oppure si trasferirà al Bayern Monaco? Matteo Moretto ha fatto chiarezza sulla situazione. Si legge su milanlive.it

Rafael Leão run from his own half!