Milan di Tare e Allegri | Mercato in fermento tra arrivi e cessioni

Il nuovo Milan di Tare e Allegri si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante nel calcio italiano, tra acquisti strategici e cessioni mirate. Mentre il mercato infiamma le trattative, i rossoneri si apprestano a tornare in campo con un obiettivo chiaro: rinforzarsi e consolidare la propria competitività . Tra novità e conferme, il futuro si costruisce ora, con uno sguardo al presente e uno alle ambizioni di domani…

Un big per reparto, almeno, per il nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri. A un mese dalle prime sgambate a Milanello (test previsti il 4 e il 5, ritrovo domenica 6 luglio) i rossoneri provano ad accelerare sul mercato. Al netto della cessione al Manchester City di Tijjani Reijnders che domani farĂ le visite. E dell’arrivo di Luka Modric che le sosterrĂ invece settimana prossima, terminati gli impegni con la Croazia. Con un occhio anche alle cessioni: Mike Maignan ha aperto al Chelsea che per ora offre meno dei 30 milioni richiesti, ritenuti eccessivi per un giocatore in scadenza a giugno 2026 (e quanto pesa quell’accordo per il rinnovo trovato e poi messo in stand-by dalla societĂ ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan di Tare e Allegri: Mercato in fermento tra arrivi e cessioni

Tare, Allegri, the market: ready, go!