Milan addio Rovella Lotito chiude la porta | Non è sul mercato

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha fatto il punto sul mercato: le parole su Rovella che gelano il Milan.

Calciomercato Milan, obiettivo Rovella: nuova strategia rossonera - Il calciomercato estivo si avvicina e il Milan si prepara a mettere in atto una nuova strategia. Tra i principali obiettivi dei rossoneri spicca Nicolò Rovella, talentuoso centrocampista della Lazio.

Cuomo: "Si è detto che al Milan piace Rovella" Lotito: "Pure a me piacciono tanti giocatori" Cuomo: "Quanto costa?" Lotito: "Non lo so, non sta sul mercato"

#Lotito: "Al #Milan piace #Rovella? Anche a me piacciono tanti calciatori. Quanto costa? Non lo so, non è sul mercato" Partecipa alla discussione

Il Milan è interessato al profilo di Nicolò Rovella per il prossimo anno. Nel frattempo però è arrivata la risposta di Lotito

Lazio, Lotito: "Rovella non è sul mercato. Fiducia in Sarri, ma non collezioniamo figurine" - Sintonia con Sarri e fiducia per la prossima stagione. Questo, in sintesi, il pensiero di Claudio Lotito, intervenuto a Parma, in occasione del Festival della Serie.

Lotito: "Per il Flaminio non ci sono scadenze. Sarri? C'è sintonia col mister, e Rovella non è sul mercato"