miiano aggredisce una 19enne nel parco giochi di piazza luigi di savoia poi si spoglia davanti ai poliziotti

Un episodio sconvolgente scuote Milano: un giovane di 23 anni, dopo aver aggredito una ragazza nel parco giochi di piazza Luigi di Savoia, si è spogliato davanti ai poliziotti intervenuti. Un comportamento che ha lasciato tutti senza parole, evidenziando la drammatica escalation di un singolare e inquietante episodio. Ma cosa si cela dietro questa sequenza di azioni estreme? Scopriamolo insieme.

Milano, 7 giugno 2025 – Prima ha aggredito una ragazza di 19 anni all'interno del parco giochi per bambini di piazza Luigi di Savoia, accanto alla Stazione Centrale di Milano; poi, all'arrivo dei poliziotti, si è spogliato. Per questo un 23enne marocchino è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Da ubriaco a ladro a esibizionista sessuale in 24 ore: il raid che ha sconvolto la stazione Centrale di Milano Cos’è successo . L'aggressione alla 19enne italiana è stata segnalata nel pomeriggio di giovedì 5 giugno da alcuni cittadini agli agenti del reparto prevenzione crimine Lombardia, in servizio in Centrale nell'ambito del piano “Stazioni Sicure”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it