Migrazioni un ritratto del nostro mondo

Migrazioni: un ritratto del nostro mondo, che ci racconta storie di speranza, cambiamento e rinnovamento. A Katendrecht, quartiere portuale di Rotterdam, questa narrazione prende vita nel nuovo Fenix, nato dalle ceneri di un vecchio edificio del 1923, simbolo di rinascita e trasformazione. Scopri come le migrazioni modellano le città e le persone, costruendo un futuro ricco di diversità e opportunità .

A Katendrecht, storica zona portuale di Rotterdam recentemente riqualificata, dalle ceneri di un vecchio edificio del 1923 di oltre 16mila metri quadrati, è nato il Fenix, il nuovo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Migrazioni, un ritratto del nostro mondo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Migrazioni Ritratto Nostro Mondo

Migrazioni, un ritratto del nostro mondo - Una suggestiva mostra di 194 fotografie e una collezione di grandi bauli in pelle con finiture elaborate accanto a piccole valigie malconce con adesivi che indicano la loro destinazione. Una visita al ... Da ilfoglio.it

Migrazioni, ritorni e nuovi addii: la Sardegna tra partenze e vuoti da colmare - Un incontro a Cagliari esplora i dati e i volti dietro ai nuovi flussi migratori dall’Italia e dalla Sardegna, tra spopolamento, identità e prospettive di ritorno ... Si legge su unionesarda.it

Exodus, le migrazioni viste da Salgado. Un mondo di partenze e approdi - È un invito a riflettere su ciò che ci circonda, in particolare su uno dei fenomeni che più hanno segnato, e continuano a segnare, il nostro mondo, e cioè le migrazioni. ‘Exodus. Umanità in ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Matteo Villa | L'Unione europea e le migrazioni - Videolezione 01