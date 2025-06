Migranti | multe fermi e processi non fermano gli arrivi Da aprile balzo del 25% rispetto al 2024

Nonostante multe, fermi e processi, gli arrivi di migranti nel Mediterraneo continuano a crescere, con un aumento del 25% rispetto al 2024. La strategia di deterrenza adottata dal governo sembra essere inefficace nel fermare chi cerca nel mare una via di salvezza dall’inferno dei lager libici o delle persecuzioni tunisine. Questa situazione mette in evidenza la necessità di ripensare approcci più umani e sostenibili per affrontare una delle sfide più controverse dell’Europa.

La strategia della deterrenza del governo non ferma chi cerca nel Mediterraneo una strada per sopravvivere all’inferno dei lager libici o delle persecuzioni in Tunisia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti: multe, fermi e processi non fermano gli arrivi. Da aprile balzo del 25% rispetto al 2024

