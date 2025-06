Migranti doppio sbarco in Calabria | arrivati 174

Il gruppo giunto nel porto di Reggio Calabria, composto da 38 uomini del Bangladesh, era a bordo di una barca a vela. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, doppio sbarco in Calabria: arrivati 174

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Calabria Migranti Doppio Sbarco

Accoglienza migranti, Reggio Calabria ostaggio di un’emergenza che non esiste - che l’accoglienza non è solo un dovere, ma una testimonianza di umanità e solidarietà . La Calabria, con il suo spirito gentile e resiliente, continua ad essere un punto di speranza per chi attraversa mari tempestosi in cerca di un futuro migliore.

Sbarcati circa 170 migranti tra Reggio Calabria e Roccella Jonica. @TgrRaiCalabria ?https://rainews.it/tgr/calabria https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/06/doppio-sbarco-sulla-costa-jonica-a-reggio-calabria-e-roccella-jonica-approdano-circa-170-mig Partecipa alla discussione

Aumentano le partenze dalla rotta libica Cirenaica. Porti di approdo Grecia e Italia. Ieri sera, doppio sbarco in Calabria: 37 a RC e 136 a Roccella Ionica tra egiziani, pakistani, bengalesi, siriani e un palestinese (6 donne, 6 bambini sotto 10 anni e 17 minori sol Partecipa alla discussione

Doppio sbarco di migranti in Calabria, arrivati in 174 - Doppio sbarco di migranti nella notte in Calabria dopo due distinte operazioni di soccorso in mare compiute dalla Guardia costiera. Nel primo, a Roccella Jonica, sono arrivati in 136, tra adulti, mino ... Scrive msn.com

Doppio sbarco di migranti a Reggio e Roccella, arrivati in 174 - Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable ... Riporta giornaledicalabria.it

Doppio sbarco in Calabria, a Reggio e Roccella Jonica approdano circa 170 migranti - Il Guardacoste della Guardia di Finanza G. 89 "Rosati" è giunto intorno alle 1:30 al porto di Reggio Calabria, con a bordo 38 migranti (tutti uomini, nazionalità dichiarata Bangladesh), soccorsi in ... Riporta rainews.it

DOPPIO SBARCO DI MIGRANTI IN CALABRIA, ARRIVATI IN 174