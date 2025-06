Migranti dirigenti FdI a Lampedusa per fare il punto Croce Rossa li batte sul tempo | Più 25% di arrivi

Lunedì, Lampedusa sarà al centro dell'attenzione politica con la visita di un'ampia delegazione di Fratelli d'Italia, pronta a fare il punto sulla crisi migratoria che sta mettendo a dura prova l’isola. Con i vertici nazionali e locali presenti, si cercherà di affrontare le sfide e le soluzioni più urgenti. Ma questa mobilitazione rappresenta davvero una svolta nel contrastare l’emergenza o è solo una passerella politica?

Lunedì a Lampedusa ci sarà buona parte dello stato maggiore di Fratelli d’Italia. Dai due capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, ai responsabili di dipartimento Giovanni Donzelli, Francesco Filini, Sara Kelany e Arianna Meloni, e infine i vicepresidenti Augusta Montaruli, Salvatore Sallemi, Marco Scurria e il senatore Raoul Russo. Tanti ne serviranno, si legge nel comunicato, “per fare il punto della situazione sull’hotspot e sull’isola dopo due anni e mezzo di governo Meloni”. Tanto impegno per essere battuti sul tempo dalla Croce Rossa. Non certo per fare un torto al partito della premier, ma perché sono due anni da quando, il primo giugno 2023, la Cri ha preso in gestione l’hotspot di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti, dirigenti FdI a Lampedusa per “fare il punto”. Croce Rossa li batte sul tempo: “Più 25% di arrivi”

