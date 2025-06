Migliaia di pellegrini circondano la Kaaba alla Mecca per l’Hajj | le riprese dal drone

Tra il fervore spirituale e le suggestive riprese dal drone, migliaia di pellegrini si radunano intorno alla sacra Kaaba a La Mecca, culminando nelle ultime giornate dell’Hajj. Questo momento unico rappresenta la massima espressione di fede e unità per i musulmani di tutto il mondo. Sabato, a Mina, si è celebrata la tradizionale lapidazione del diavolo, un rituale simbolico di purificazione e rinascita spirituale, che testimonia la profonda devozione dei fedeli.

Migliaia di pellegrini hanno completato il rito intorno alla Kaaba, il luogo più sacro dell’Islam, nella città della Mecca, durante gli ultimi giorni dell’Hajj. La Kaaba, una struttura a forma di cubo, è il punto focale verso cui i musulmani si rivolgono durante le loro preghiere quotidiane da qualsiasi parte del mondo. Sabato i pellegrini a Mina hanno celebrato per il secondo giorno il rituale della lapidazione del diavolo, che commemora il rifiuto di Satana da parte del profeta Ibrahim. Poi i pellegrini celebreranno il Tawaf d’addio, circondando la Kaaba sette volte in senso antiorario. Il pellegrinaggio di quest’anno, a cui partecipano oltre 1,8 milioni di persone, si sta svolgendo secondo un rigoroso piano logistico e con misure di sicurezza volte a gestire il caldo intenso e la grande affluenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migliaia di pellegrini circondano la Kaaba alla Mecca per l’Hajj: le riprese dal drone

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pellegrini Kaaba Migliaia Mecca

Pellegrini musulmani alla Mecca per l’inizio dell’hajj 2025 - Vestiti di bianco, i fedeli iniziano il rito attorno alla Kaaba. L’Arabia Saudita vigila sullo svolgimento pacifico ... Scrive msn.com

Oltre un milione di pellegrini alla Mecca tra fede, caldo estremo e nuove misure di sicurezza - Ha preso il via alla Mecca il pellegrinaggio Hajj. Oltre un milione di musulmani partecipano ai rituali sacri tra temperature torride e nuovi sistemi di raffreddamento per garantire la sicurezza dei f ... Secondo msn.com

Hajj, migliaia di musulmani pregano alla Mecca - Migliaia di pellegrini musulmani hanno raggiunto la Grande Moschea della Mecca, in Arabia Saudita, per prendere parte alle preghiere dell'Eid al-Adha. Il ritrovo si è svolto in occasione dell'annuale ... tg24.sky.it scrive

Hajj 2025: Muslim Pilgrims Circle Kaaba | Dawn News English