Migliaia al corteo per Gaza | qui l' Italia che non tace Stop massacro

In un’Italia vibrante di solidarietà, migliaia di cittadini si sono riuniti a Roma per gridare basta al massacro a Gaza. Con oltre 300mila partecipanti, il corteo pacifico ha attraversato le vie della capitale, unendo voci di diverse forze politiche e testimonianze di un Paese che non tace di fronte alle ingiustizie. Questa mobilitazione dimostra che, quando si tratta di diritti umani, l’Italia si fa sentire forte e chiaro.

Roma, 7 giu. (askanews) - Migliaia di persone, oltre 300mila secondo gli organizzatori, alla manifestazione per Gaza a Roma promossa da Pd, Avs e M5S. Imponente il piano di sicurezza messo in campo. Un corteo pacifico partito da piazza Vittorio e arrivato in piazza San Giovanni, con gli interventi dei leader delle forze politiche che hanno promosso la mobilitazione, che hanno parlato di una piazza "molto unitaria e inclusiva", accusando il governo di restare in silenzio davanti all'orrore a Gaza. Elly Schlein e Giuseppe Conte: "Questa è un'altra Italia - ha detto la segretaria del Pd - un'Italia che non tace come fa il governo Meloni, è un'Italia che invece vuole la pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migliaia al corteo per Gaza: qui l'Italia che non tace. Stop massacro

In questa notizia si parla di: Gaza Migliaia Corteo Italia

