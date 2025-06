Michele Riondino e Vanessa Scalera ospiti stasera a Il Cinema in Piazza per parlare di cinema e lavoro

Stasera a Roma, il Cinema in Piazza si apre con una serata speciale dedicata a cinema e lavoro, protagonisti Michele Riondino e Vanessa Scalera. La nuova arena di Monte Ciocci a Valle Aurelia si trasforma in un palcoscenico dove si discuterà della crisi del settore audiovisivo, portando il grande schermo sotto le stelle e un dibattito accessibile a tutti. Non mancate all’appuntamento: un’occasione unica per immergersi nel cuore dello spettacolo italiano.

Il Cinema in Piazza a Roma inaugura stasera una nuova arena, quella di Monte Ciocci a Valle Aurelia, con due ospiti d'eccezione e il dibattito sulla crisi del lavoro nell'audiovisivo A Roma continuano gli appuntamenti de Il Cinema in Piazza, la manifestazione gratuita che porta il meglio dello spettacolo italiano (e non solo) nelle piazze della capitale. In questo sabato 7 giugno, alle ore 21:15, ci sarĂ l'inaugurazione del maxischermo di Monte Ciocci con Michele Riondino e Vanessa Scalera. Palazzin Laf e il lavoro (che manca) stasera a Monte Ciocci Sulla terrazza naturale che domina Roma da Valle Aurelia, Michele Riondino, attore e regista di Palazzina Laf, dialogherĂ con Vanessa Scalera, l'aiuto regista Saverio Di Biagio, la presidente di Artisti 7607 Cinzia Mascoli, il coordinatore nazionale di 100autori Lorenzo d'Amico . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michele Riondino e Vanessa Scalera ospiti stasera a Il Cinema in Piazza per parlare di cinema e lavoro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cinema Stasera Piazza Lavoro

Berlinguer: La grande ambizione con Elio Germano arriva in TV, stasera su Sky Cinema - Stasera, lunedì 26 maggio, Sky Cinema Uno presenta in prima TV "Berlinguer: La Grande Ambizione", un coinvolgente film di Andrea Segre con Elio Germano, vincitore di due David di Donatello.

La ricerca è lavoro, e anche, aggiungerei, una tipo di vocazione. La "nuova" università corporate mortifica la vocazione e tradisce l'aspirazione a un lavoro stabile. L'obiettivo è trasformare tutti in criceti che ruotano vorticosamente per ottenere una gratifica. Partecipa alla discussione

#Zuppi: "Io Papa? avrei fatto come nel film #HabemusPapam di #Moretti. Avrei richiuso il balcone dopo aver visto tanta gente in piazza e avrei detto: io non ce la faccio" Il presidente della #Cei all'incontro con #Ligabue al #SalonedelLibro di #Torino #PapaLeo Partecipa alla discussione

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA