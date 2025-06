Mia Goth si Unisce a Ryan Gosling in Star Wars | Starfighter? Le Ultime Indiscrezioni!

Le ultime indiscrezioni su Star Wars: Starfighter fanno vibrare i fan: Mia Goth potrebbe unirsi a Ryan Gosling in un cast stellare! La rumors sono intense e promettono un film ricco di emozioni, con Shawn Levy alla regia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e i dettagli di questa possibile collaborazione da sogno, che potrebbe rivoluzionare il franchise più amato di sempre.

Rumors esplosivi su Star Wars: Starfighter! Mia Goth è in trattative per affiancare Ryan Gosling nel nuovo film di Shawn Levy. Scopri tutti i dettagli e le anticipazioni.

Mia goth nel villain di star wars accanto a ryan gosling in starfighter - Mia Goth nel ruolo di antagonista nel nuovo film “Starfighter” di Shawn Levy segna un emozionante capitolo nel mondo di Star Wars.

