Dopo due anni di emozioni e incontri indimenticabili, Myrta Merlino si congeda da “Pomeriggio 5” con un mix di gratitudine e nostalgia. Il suo messaggio finale è un sincero ringraziamento al team e al pubblico che l’ha supportata in questa avventura. Con parole toccanti, ci ricorda l’importanza di non mollare mai e di affrontare ogni sfida con coraggio. Un arrivederci che lascia il segno, mentre si apre una nuova fase per la conduttrice.

Dopo due anni al timone di “ Pomeriggio 5?, Myrta Merlino si è congedata dal suo pubblico con un filo di commozione. La giornalista e conduttrice con un lungo messaggio finale ha voluto ringraziare tutto il team che l’ha supportata dal primo momento. “Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com’è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone. – ha detto la Merlino – La cronaca per me riflette il Paese, noi abbiamo provato a raccontarvela in tutte le sfumature. Le luci, le ombre, quello che funziona e quello che non funziona seguendo un principio sacro del nostro mestiere, fare le domande e non accontentarsi delle risposte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono pure un po’ commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai”: così Myrta Merlino si congeda da “Pomeriggio 5”

Finisce ufficialmente l'era di Myrta Merlino a #pomeriggio5 Tutto comincio così , la fine ingloriosa è nota a tutti #ascoltitv Partecipa alla discussione

