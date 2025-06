Mi hanno derubato attrezzature per 7 000 euro nell' hotel dove stavo lavorando Il racconto di un fotografo

Un furto improvviso e inaspettato ha sconvolto la giornata di Mirko Pizzichini, fotografo impegnato nel suo lavoro all’hotel NH Roma Villa Carpegna. Tre uomini sudamericani hanno rubato attrezzature per 7.000 euro, lasciando dietro di sé un’ombra di insicurezza e tristezza. La loro azione ha messo in discussione non solo il suo lavoro, ma anche la sicurezza di tutti coloro che si affidano a questa professione. La vicenda mette in luce quanto la vulnerabilità possa colpire anche i più preparati.

"Stavo lavorando quando tre sudamericani hanno messo a segno un furto all'hotel NH Roma Villa Carpegna in via Pio IV, 6, dove stavo realizzando un servizio fotografico per il convegno 'International Heart Congress'". A parlare è Mirko Pizzichini, fotografo, derubato da una banda di 'latinos'. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Mi hanno derubato attrezzature per 7.000 euro nell'hotel dove stavo lavorando". Il racconto di un fotografo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Stavo Derubato Hotel Lavorando

POV: LA MUSICA PREFERITA DI MARCO (SHAKERANDO EDITION) #peppapig #pig #peppa #humor #greenscreen