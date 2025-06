Mi dicevano che facevo schifo ho preso 15 chili | ex miss Italia racconta il suo dramma ecco chi è

Dietro il sorriso di una ex Miss Italia si celano spesso storie di dolore e sfide invisibili. Questa volta, la protagonista rivela il suo dramma, svelando come gli insulti e le critiche abbiano influenzato la sua vita, portandola ad aumentare 15 chili. Un racconto che ci invita a riflettere sulla superficialità dei giudizi e sulla forza necessaria per superare le difficoltà. Scopriamo insieme questa toccante testimonianza.

Può una reginetta di bellezza ricevere insulti per essere ingrassata? Ecco il doloroso racconto dell’ex Miss Italia! Leggi anche: Da Miss Italia all’altare: matrimonio da sogno per due ex miss famosissime, scopri subito chi sono Prima della sua confessione nessuno poteva immaginare il dramma vissuto dall’ ex Miss Italia. Nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, la reginetta di bellezza ha raccontato a cuore aperto gli insulti ricevuti per il suo aspetto. La sua storia ha dell’incredibile, eppure lei è rimasta profondamente segnata dalla superficialità della gente poco attenta alla sensibilità altrui. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - «Mi dicevano che facevo schifo, ho preso 15 chili»: ex miss Italia racconta il suo dramma, ecco chi è

