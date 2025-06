Mezzo milione per le serate estive Tanti eventi in centro e nei quartieri

L’estate cesenate si prepara a brillare come mai prima d’ora, grazie a un investimento di mezzo milione di euro dedicato a vivacizzare il cuore della città e i suoi quartieri. Un ricco calendario di eventi da giugno a settembre promette serate all’insegna di cultura, spettacoli e intrattenimento di qualità, offrendo alternative coinvolgenti alla concorrenza della riviera. Per scoprire tutte le novità, continuate a leggere e lasciatevi catturare dall’entusiasmo che anima questa stagione speciale.

Un investimento di mezzo milione di euro per rendere più viva l’estate cesenate. L’amministrazione comunale ieri ha illustrato le linee guida attraverso le quali intende promuovere l’appeal del cuore urbano (ma anche dei quartieri), da giugno a settembre, offrendo in particolare durante le ore serali alternative di qualità alla forte concorrenza della riviera. Sul merito sono intervenuti gli assessori alla cultura Camillo Acerbi e alle attività produttive e al turismo Lorenzo Plumari, che hanno sciorinato un lungo cartellone fatto di rassegne, eventi singoli e bandi ai quali hanno aderito molteplici realtà culturali del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzo milione per le serate estive. Tanti eventi in centro e nei quartieri

