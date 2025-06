Mettiamo in Ordine le idee | l' 11 giugno appuntamento con Giampiero Gramaglia

Unisciti a noi mercoledì 11 giugno alle ore 21 al Conservatorio Cantelli di Novara per un evento imperdibile: Giampiero Gramaglia conclude la prima parte della stagione 2025 di "Mettiamo in ordine le idee". Un’occasione unica per riflettere, confrontarsi e lasciarsi ispirare dal suo vissuto e dalle sue intuizioni. Non mancate: insieme, daremo nuova linfa alle nostre menti e ai nostri progetti futuri.

A concludere la prima parte dell'edizione 2025 di "Mettiamo in Ordine le idee", la serie di eventi culturali organizzata dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Novara, sarà Giampiero Gramaglia: appuntamento mercoledì 11 giugno ore 21 al Conservatorio Cantelli di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Mettiamo in Ordine le idee": l'11 giugno appuntamento con Giampiero Gramaglia

