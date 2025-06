Meteo weekend 7-8 giugno | Italia divisa tra pioggia e forte caldo Temperature da record in alcune regioni

Il weekend del 7 e 8 giugno mette a dura prova il nostro Paese, diviso tra ondate di caldo record e improvvise piogge. Due correnti opposte attraversano l’Italia, creando condizioni meteorologiche contrastanti: sole e temperature elevate da un lato, piogge intense e freddo dall’altro. Questa divisione climatica renderà il fine settimana unico e imprevedibile. Scopriamo insieme cosa ci attende nelle diverse regioni e come prepararsi alle sorprese del meteo.

Sole e caldo ma anche piogge: il meteo del weekend 7-8 giugno divide l’Italia. Temperature da record in alcune regioni. Sole, caldo ma anche forti piogge. L’Italia è spaccata in due anche durante il weekend di sabato 7 e domenica 8 giugno, a causa di due diverse correnti che la stanno attraversando in queste ore. Una calda, proveniente dal Marocco e Algeria e l’altra fredda, in discesa dal Nord Atlantico. – notizie.com Ma nonostante questo, il mese di giugno sarà il più caldo mai registrato dal 2003 e già a metà della prossima settimana il maltempo andrà via quasi dappertutto, lasciando spazio al sole e temperature che toccheranno i 30 gradi. 🔗 Leggi su Notizie.com