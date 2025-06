Meteo le previsioni in Campania per sabato 7 giugno 2025

Preparatevi a godervi un sabato di sole e serenità in Campania! Le previsioni meteo per il 7 giugno 2025 promettono una giornata soleggiata e ideale per attività all'aperto. Con temperature che oscillano tra i 19°C e i 30°C e venti moderati provenienti da Sudovest, il clima sarà perfetto per trascorrere momenti piacevoli sotto un cielo limpido. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci in questa splendida giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 7 giugno 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4224m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3844m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 7 giugno 2025

