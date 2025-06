Meteo in arrivo il caldo africano in Italia per almeno 7 giorni

Preparatevi, l'Italia si appresta a vivere un'ondata di caldo africano che durerà almeno sette giorni. L’anticiclone proveniente dal deserto porterà temperature record, con picchi di 40°C in Sicilia e Puglia e una spessa coltre di sabbia nel cielo. Un’ondata di calore eccezionale che sfida le medie stagionali, facendo salire i termometri di ben 6-8 gradi. È il momento di proteggersi e godersi questa estate anticipata!

L'anticiclone africano arriverà molto presto nella nostra penisola. Le temperature saranno in forte aumento e, in particolare, tantissima sabbia del deserto arriverà sui nostri cieli. Verso 40 gradi in Sicilia e Puglia. La colonnina di 6-8 gradi oltre la media, dicono gli esperti . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, in arrivo il caldo africano in Italia per almeno 7 giorni

