Messina Investe contributi a fondo perduto fino a 50mila euro | chi ne ha diritto e come partecipare

Se sei un imprenditore o un professionista a Messina, questa è un’opportunità da non perdere! Il Comune di Messina ha pubblicato un avviso pubblico per contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro, pensati per supportare la nascita e il rafforzamento delle attività economiche. Scopri chi può beneficiare e come partecipare per dare impulso al tuo progetto e contribuire allo sviluppo locale. Non lasciarti sfuggire questa chance di crescita!

È stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Messina l’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a fondo perduto, fino a un massimo di 50.000 euro, finalizzati a sostenere la nascita e il rafforzamento di attività economiche, già esistenti o. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - “Messina Investe”, contributi a fondo perduto fino a 50mila euro: chi ne ha diritto e come partecipare

