Mertens torna da re a Napoli | De Bruyne? Sarebbe bello Lukaku è un gigante sempre a lavorare

Dries Mertens torna a Napoli, riempiendo il cuore dei tifosi di entusiasmo e nostalgia. Con un sorriso sincero, il belga ha commentato il possibile ritorno di De Bruyne, definendolo un'idea affascinante, e ha elogiato Lukaku come un vero gigante sempre impegnato. Un ritorno che segna un nuovo capitolo nella storia azzurra, alimentando sogni e speranze per il futuro della squadra.

Dries Mertens è tornato protagonista a Napoli, ricevendo

Mertens, Napoli Citizen of Honor - Nel 2013, un giovane e inesperto Dries Mertens arrivò a Napoli, dando inizio a un legame che nel tempo si sarebbe trasformato in qualcosa di più grande.

Durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Mertens viene fatto il nome di Kevin De Bruyne (suo compagno di Nazionale e, si spera, futuro calciatore del Napoli) La sua reazione è impedibile: gesto eclatante #Mertens #DeBruyne Partecipa alla discussione

VIDEO – #Mertens a Napolicalcionews: "#DeBruyne? Preferisco non esprimermi, ma sarei felice da tifoso" https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/VIDEO-%E2%80%93-Mertens-a-Napolicalcionews---De-Bruyne--Preferisco-non-esprimermi--ma-sarei-fel Partecipa alla discussione

Il ritorno a Napoli di Dries Mertens coincide con il riconoscimento della città partenopea: ora 'Ciro' è a tutti gli effetti un napoletano

In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte della città di Napoli, Dries Mertens ha condiviso emozioni e riflessioni profonde sul suo legame con la città

L'ex attaccante del Napoli ha raccontato il suo gol più bello segnato in azzurro ed espresso un suo desiderio per il futuro.

MERTENS and family are back in NAPLES: look what a FANTASTIC welcome