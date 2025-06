Mertens | Napoli mi ha dato tutto | amore mare Ischia Capri E voglio tornare

Mertens, l'amatissimo ex Napoli, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Tra amore, mare e terre incantevoli come Ischia e Capri, il suo legame con la città rimane forte: "Napoli mi ha dato tutto". Ora, cittadino onorario, sorride pensando alle chiacchiere con De Laurentiis e ai ricordi di un passato glorioso. La mattina, in terrazza, tra un sorso di caffè e i sogni di un ritorno, il suo cuore batte ancora per Napoli.

Il grande ex diventa cittadino onorario: "Ne ho parlato con De Laurentiis, che ora sta tirando il fiato dopo lo scudetto. La mattina vado in terrazza, bevo il caffé e.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mertens: "Napoli mi ha dato tutto: amore, mare, Ischia, Capri. E voglio tornare"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mertens Napoli Dato Tutto

Mertens, Napoli Citizen of Honor - Nel 2013, un giovane e inesperto Dries Mertens arrivò a Napoli, dando inizio a un legame che nel tempo si sarebbe trasformato in qualcosa di più grande.

Mi dispiace, ma trovo fuori luogo l'uscita di Maggio. È il giorno di Mertens, del legame profondo con Napoli e del riconoscimento a chi ha dato tanto dentro e fuori dal campo. Le frecciatine in momenti simili stonano. C’è un tempo per ricevere, oggi è il momento Partecipa alla discussione

Penso che come sempre parli per conto di ADL che oggi si è sentito tagliato fuori dalla manifestazione, non è stato al centro dell'attenzione e la cosa gli ha dato enormemente fastidio. Partecipa alla discussione

Mertens: "Napoli mi ha dato tutto! Ero un bambino e mi ha reso uomo, mia figlia nascerà qui! Sul mio futuro dico..." | VIDEO - Dries Mertens è ufficialmente un cittadino napoletano! Oggi il Comune di Napoli gli ha tributato la cerimonia di conferimento della cittadinanza onorarie per i meriti sportivi e per l'affetto sempre d ... Si legge su msn.com

VIDEO NM - Mertens: “Napoli è casa mia, mi sento napoletano, questa città mi ha dato tutto, sto pensando al ritiro, grande emozione per i titoli degli azzurri e del ... - "Napoli è casa mia", ha dichiarato tra le altre cose l'ex azzurro Dries Mertens ai media presenti al Maschio Angioino, dove l'ex numero 14 del Napoli riceverà la cittandinanza onoraria. Ecco il video ... Secondo napolimagazine.com

Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli: “La gente ci ha fatto capire come si deve vivere” - Dries Mertens ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria di Napoli: "La gente qua ci ha fatto capire come si deve vivere, come si può essere felici ... Lo riporta fanpage.it

MERTENS gives you chills: NAPLES made me a man! Beautiful interview