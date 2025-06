Mertens | Lukaku è un professionista invece di uscire lavorava a casa col fisioterapista

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli e simbolo di un amore indelebile per la città, ha recentemente parlato di Lukaku e delle dinamiche dello spogliatoio azzurro. Con l’entusiasmo di chi ha vissuto intensamente il calcio partenopeo, Mertens svela come il comportamento professionale di Lukaku abbia inciso anche sulle decisioni di Conte, desideroso di far crescere ancora di più il Napoli. La discussione si fa interessante: cosa riserverà il futuro dei partenopei?

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista in occasione della cerimonia di consegna della sua cittadinanza onoraria a Napoli in cui ha parlato anche di Lukaku Pensa che l’abb raccio dei tifosi abbia convinto anche Conte a restare al Napoli? «Conte è un uomo intelligente, vuole che il Napoli cresca ancora perché ha capito che può aprire un ciclo. Ha bisogno di vari rinforzi, il Napoli giocherà quattro competizioni, vedo un bel futuro davanti ma devono programmare e lavorare bene come hanno fatto in quest’ulti ma stagione. Nessuno diceva che il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto, a gennaio hanno perso Kvaratskhelia ma c’era un lavoro importante fatto prima e diversi calciatori che fanno la differenza». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mertens: «Lukaku è un professionista, invece di uscire lavorava a casa col fisioterapista»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mertens Lukaku Professionista Invece

Lukaku: “Io e Conte ci rendiamo migliori. Vi svelo cos’ha fatto Mertens prima del mio arrivo”, poi il messaggio sullo Scudetto - Romelu Lukaku si conferma protagonista indiscusso del Napoli, conquistando il cuore dei tifosi grazie ai suoi gol e alle sue giocate decisive.

Mertens e Lukaku, ambasciatori d’azzurro per il grande sì di De Bruyne – Repubblica - Dietro al sì di Kevin De Bruyne al Napoli c’è molto più di un contratto o di una semplice proposta tecnica. A fare la differenza sono stati i consigli e l’entusiasmo di due amici speciali: Dries Merte ... Secondo informazione.it

Mertens:”Quando smetterò di giocare vivrò a Napoli. Spero di ritrovarci Lukaku”. - Mertens fresco campione di Turchia ha rilasciato un’intervista a Sporza Nella quale ha ribadito i dubbi sul prossimo futuro che non ha ancora deciso se sarà ancora da calciatore. Di certo ha confermat ... Si legge su 100x100napoli.it

Mertens: "Vivrò a Napoli quando smetterò di giocare! Grigliata con Lukaku in estate e spero resti, su De Bruyne in azzurro posso dire che..." - Video – Mertens: "Vivrò a Napoli quando smetterò di giocare! Grigliata con Lukaku in estate e spero resti, su De Bruyne in azzurro posso dire che..." Il figlio di La Russa chiude il locale a ... Da msn.com

RADIO CRC - Chiariello, l'Editoradio: “Baratto volentieri un attaccante per James”