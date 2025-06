Mertens da applausi | Vi dico cosa significa per me essere napoletano poi la risposta su De Bruyne

Dries Mertens, il grande protagonista che ha conquistato il cuore di Napoli, ci racconta cosa significa essere napoletano: un legame profondo fatto di passione, tradizione e amore incondizionato. La sua storia è l’emblema di come il calcio possa creare un ponte tra culture e sentimenti autentici. Ma cosa pensa di De Bruyne? Scopriamo insieme questo emozionante intreccio di affetti e riconoscenza.

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport: ennesima dichiarazione d’amore nei confronti della cittĂ di Napoli e non solo. Ufficialmente, lo era giĂ da tempo, ma napoletano nel cuore Dries Mertens lo era giĂ da tempo. Un legame profondo e viscerale che va avanti ormai da tempo, quello con la cittĂ di Napoli che lo ha adottato e continua ad amarlo come se fosse un proprio figlio. Ora, Dries è uno di loro e presto potrebbe stabilirsi definitivamente sulle rive del Golfo, anche se il belga napoletano non ha ancora sciolto le riserve sul suo possibile addio al calcio giocato. Ai microfoni di Sky Sport, Dries Ciro Mertens ha rinnovato il suo affetto per la cittĂ di Napoli, ma ha anche parlato degli azzurri di Antonio Conte, che si gode ancora il quarto Scudetto conquistato poco piĂą di due settimane fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mertens da applausi: “Vi dico cosa significa per me essere napoletano”, poi la risposta su De Bruyne

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mertens Napoletano Applausi Dico

Starace: “Il presidente mi ha chiesto di restare, McTominay napoletano come Mertens” - Il mondo del Napoli si arricchisce di un’affascinante novità : Tommaso Starace, storico magazziniere del club, rivela un interessante retroscena sulle parole del presidente.

Dries Mertens cittadino onorario: «Napoli, mi hai cambiato la vita» - Stavolta il pantaloncino del Napoli lo indossa il piccolo Ciro. Dries Mertens fa il suo ingresso nel cortile del Maschio Angioino con un elegantissimo abito beige. Per certi versi fa anche ... Secondo ilmattino.it

Dries Mertens: “Sono napoletano dentro, voglio entrare nella storia del club” - Un motivo d’orgoglio per Mertens che nella sua ultima intervista ai microfoni della Lega di Serie A, ha speso parole d’amore per il Napoli e Napoli, definendosi “napoletano dentro”. Segnala fanpage.it

Cittadinanza onoraria: Mertens è napoletano. “Non è mai andato via” - attaccante sopraffino e tra meno di tre mesi cittadino napoletano, come già accaduto ad un certo Diego Armando Maradona (era il 2017) che ha sempre avuto un debole calcistico per Mertens. Come scrive napoli.repubblica.it

Di Lorenzo da brividi: fa IMPAZZIRE i tifosi con una sola frase!