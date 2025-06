Mercato Napoli Basket Varese pensa a Mabor | ipotesi Fortitudo e Pesaro per Dalla Salda?

Il mercato del Napoli Basket si anima mentre si attendono novità dalla nuova proprietà, con nomi caldi e strategie in evoluzione. Mabor Dut Biar, il talentuoso lungo sud sudanese di formazione italiana, potrebbe essere il primo a cambiare casacca, aprendo scenari interessanti per squadre come Varese, Fortitudo e Pesaro. Il futuro dei talenti azzurri è in bilico, e le prossime settimane saranno decisive per delineare il volto della prossima stagione.

Dopo due anni all'ombra del Vesuvio Mabor Dut Biar potrebbe lasciare la squadra partenopea. Il lungo sud sudanese di formazione italiana.

