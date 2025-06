Mercato Milan Vlahovic-Allegri | contatto avvenuto ma l’ingaggio frena i rossoneri

Il futuro di Dusan Vlahovic sulla scena calcistica italiana rimane avvolto da un alone di mistero e aspettative. Dopo un contatto con Allegri, il tecnico del Milan, i rossoneri frenano a causa dell’ingaggio richiesto dal serbo, lasciando tutti con il fiato sospeso. La trattativa si fa complicata, ma le emozioni non mancano: cosa riserverà il mercato alle prossime settimane? Il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Il futuro del serbo Dusan Vlahovic continua ad infiammare il calciomercato: contatto con Allegri, allenatore del Milan, ma.

? Vlahovic nel mirino del Milan: Allegri spinge per il serbo. La dirigenza rossonera potrebbe offrire un contratto da 5 anni con un ingaggio a 7 milioni di euro a stagione. Retegui Milan, affare impossibile ? @la_rossonera @paolobasile332 https://yo Partecipa alla discussione

Il #Fenerbahçe negli ultimi giorni si è mosso sia sulle tracce di #Vlahovic che su quelle di #KoloMuani. Il francese del #PSG vorrebbe rimanere alla #Juventus, per il serbo (che interessa anche all’#AtleticoMadrid) primi contatti col #Milan per volontà di #Allegri Partecipa alla discussione

