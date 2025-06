Mercato Milan Maignan nel mirino del Chelsea | il francese apre ma l’offerta viene rifiutata

Il calciomercato del Milan si surriscalda: il Chelsea, con Enzo Maresca in prima linea, punta deciso sul portiere francese Mike Maignan. Dopo aver aperto le trattative, l’offerta dei Blues viene però respinta dal club rossonero, che intende blindare il suo titolare. La sfida tra i due club si fa sempre più intensa, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa intrigante corsa al portiere.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Il Chelsea, guidato da Enzo Maresca, si è mosso concretamente per Mike Maignan.

