Mercato Juventus | vuole rimanere a Torino! Si vede a lungo con la maglia bianconera Sciolto ogni dubbio sul futuro del big della rosa di Tudor

Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus si fa sempre più nitido: il talentuoso terzino desidera rimanere in bianconero e proseguire il suo percorso a Torino. La volontà del giocatore, confermata anche dalle indiscrezioni di mercato, rafforza l’idea di un sodalizio duraturo con la Juventus. Con questa determinazione, Cambiaso dimostra che il suo cuore batte per i colori bianconeri, sancendo così il suo impegno a lungo termine con la squadra di Tudor.

Mercato Juventus: vuole restare a Torino! «Si vede a lungo con la maglia bianconera». Nessun dubbio sul futuro del big della rosa di Tudor. Giovanni Albanese ha inquadrato il futuro di Andrea Cambiaso. Come riferito da il giornalista de La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbero stati contatti concreti da parte del Milan per il terzino della Juve che vuole restare in bianconero anche l'anno prossimo. PAROLE – «La situazione di Cambiaso, la Juve l'ha monitorato a gennaio quando attraverso a intermediari era stata paventata la possibilità di un ingresso del Manchester City con un'offerta da 60 milioni di euro.