Mercato Juventus nuove conferme sul possibile colpo in Serie A | basterà un’offerta superiore ai 10 milioni di euro! I dettagli

Mercato Juventus, conferme sul possibile colpo in Serie A! Le ultime novità sul calciomercato estivo dei bianconeri. Tra gli ultimi obiettivi del mercato Juventus c'è anche Nuno Tavares della Lazio, che è appena stato riscattato dall'Arsenal per una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro. Stando a La Gazzetta dello Sport, il terzino potrebbe già lasciare la Capitale con un'offerta superiore agli 11 milioni di euro. Una cifra fattibile per i bianconeri. Come anticipato da , Nuno Tavares è in cima alla lista per la fascia sinistra della Juventus.