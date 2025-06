Mercato Juventus il big torna subito in Serie A? C’è l’annuncio dell’agente | svelato il futuro per la prossima stagione

Il mercato della Juventus si infiamma: il grande ritorno in Serie A sembra ancora un'ipotesi lontana, almeno fino a nuovo avviso. L'agente di Gigio Donnarumma ha infatti svelato che il suo assistito rimarrà al PSG, escludendo qualsiasi possibilità di trasferimento in Italia nel prossimo futuro. Cosa riserverà dunque il mercato bianconero? Restate con noi per scoprire tutte le novità e i possibili scenari che si prospettano per la prossima stagione.

Mercato Juventus, il big torna in Serie A? C’è l’annuncio del procuratore: novità in vista della prossima stagione. Cosa succede. Enzo Raiola, procuratore di Gigio Donnarumma, ha annunciato che il suo assistito rimarrà al PSG. La Juve, almeno per il momento, non è un’opzione: le sue parole a Stile TV. AGENTE DONNARUMMA – « Al momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al Psg si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il big torna subito in Serie A? C’è l’annuncio dell’agente: svelato il futuro per la prossima stagione

