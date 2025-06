Mercato Juventus confermata un’altra permanenza | giocherà anche il Mondiale per Club! Il piano della dirigenza per la prossima stagione

Il mercato della Juventus si anima di importanti novità: la permanenza di Randal Kolo Muani si conferma, con il Paris Saint-Germain che sembra disposto a prolungare il suo contratto almeno fino al Mondiale per Club. La strategia della dirigenza bianconera punta a consolidare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione, mantenendo gli elementi chiave e puntando a traguardi ambiziosi. E così, la Juventus si prepara a un futuro ricco di sfide e successi.

Mercato Juventus, anche lui giocherà il Mondiale per Club! Importanti novità in vista della prossima stagione. Le ultime novità. Kolo Muani e la Juventus ancora insieme almeno per il Mondiale per Club. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, è ad un passo l'a ccordo tra il mercato Juventus e la dirigenza del Paris Saint-Germain per il prolungamento del contratto di Randal Kolo Muani almeno fino al termine della competizione. Poi si tenterà la permanenza. Partendo dai costi del prestito di quest'anno, si potrebbero infatti ipotizzare le cifre per la prossima stagione: quasi 18 milioni lordi di ingaggio e 7 milioni di euro tra costo del prestito ed oneri accessori.

