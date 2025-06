Mercato Juve occhi sull’attaccante del futuro! Ha già stregato l’Europa e non solo | valutazione e dettagli del possibile colpo

Il mercato della Juventus si infiamma con l’attenzione rivolta al talento del futuro: Harder, il giovane attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona, sta già facendo parlare di sé in Europa e ha attirato gli sguardi dei bianconeri. Con una valutazione stimata intorno ai 19 milioni di euro, questo promettente talento sta conquistando anche la nazionale danese. La sua crescita sembra inarrestabile, e il suo approdo in bianconero potrebbe rappresentare un colpo epocale...

Mercato Juve, occhi sull'attaccante del futuro: tutti i dettagli sul calciatore seguito dai bianconeri. Non si ferma il mercato Juve che guarda ai talenti del presente ma anche del futuro. Tra gli ultimi giocatori monitorati, piace Harder dello Sporting Lisbona: attaccante classe 2005 passato in Portogallo la scorsa stagione per una cifra di 19 milioni di euro. Ha già esordito anche con la nazionale danese, stregando tutta Europa e convincendo con lo Sporting dopo una stagione da 11 reti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

