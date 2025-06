Mercato Juve l’obiettivo in difesa esce allo scoperto | le dichiarazioni non lasciano dubbi sul suo futuro Bianconeri alla finestra?

Il mercato della Juventus si anima con le parole di Bijol, il difensore dell’Udinese che si apre sul suo possibile futuro in Serie A. Le sue dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: il suo nome resta tra gli obiettivi più caldi dei bianconeri. Quale sarà il passo successivo? La Juve osserva attentamente, pronta a sfruttare ogni opportunità per rafforzare la propria difesa e mantenere alta la competitività in vista della nuova stagione.

Mercato Juve, l'obiettivo in difesa esce allo scoperto: le dichiarazioni da monitorare con attenzione. Il difensore dell' Udinese Bijol ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro: le parole dell'obiettivo del mercato Juve. RESTARE IN SERIE A – «Mi vuole il Milan? Parliamo di una squadra veramente grande. Però adesso non voglio parlarne, il mio focus va sulla partita con la Bosnia. Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante. Ma è anche vero che mi sento pronto per questo step successivo, vediamo se già da questa estate. Nel calcio non si sa mai. Sono grato all'Udinese che mi ha dato veramente tanto e a Udine sono felice.

